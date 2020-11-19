Ушел из жизни артист балета, педагог, заслуженный артист РСФСР Ярослав Сех. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

Как уточняется, артисту было 90 лет.

— Не стало нашего любимого мастера, много лет танцевавшего на сцене Большого театра, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Ярослава Даниловича Сеха, — отметили на официальном сайте института.

Как уточняется, артист неоднократно выступал в постановках Большого театра («Ромео и Джульетта», Гаяне», «Каменный цветок» и другие). Также Сех преподавал на балетмейстерском факультете ГИТИСа в течение почти 50 лет.

Коллектив университета выразил соболезнования родным и друзьям артиста.

Ярослав Сех родился в 1930 году под Львовом. В 1949 году приехал в Москву, а через два года окончил Московское хореографическое училище, после чего стал солистом Большого театра.

Кроме того, в 1971 году Сех стал выпускником балетмейстерского факультета ГИТИСа и начал преподавательскую деятельность. В 1989 году получил ученое звание профессора.