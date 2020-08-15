В возрасте 83 лет скончался российский театральный и телевизионный режиссер и телеведущий Борис Гершт. Об этом сообщила его коллега Юлия Маврина на своей странице в Facebook.

«Слов нет описать потерю… Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей», — написала Маврина.

По ее словам, в последние годы режиссер много болел.

Борис Гершт родился в 1937 году. Окончил ЛГИТМиК. С 1969 года приступил к работе на телевидении. Его творчеству принадлежат около двух тысяч передач, среди них 30 спектаклей и телефильмов.