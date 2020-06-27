Народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Салих Гуртуев скончался на 83-м году жизни в Нальчике. Об этом сообщили в минкультуры КБР.

«В пятницу, 26 июня, на 83-м году жизни скончался народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, почетный президент Клуба писателей Кавказа Салих Султанбекович Гуртуев», — сказано в сообщении ведомства в Instagram.

Гуртуев стал известным благодаря своим переводам произведений русской классики и мировой литературы на балкарский язык. Отмечается, что он является автором более 25 книг поэзии и литературных эссе.

По данным ТАСС, у Гуртуева был подтвержден коронавирус.