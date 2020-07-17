41-летняя российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, бывший депутат Госдумы Светлана Хоркина потеряла отца. Василий Васильевич Хоркин скончался сегодня в возрасте 67 лет. Об этом сообщается на сайте правительства Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выразил искренние соболезнования прославленной землячке.

Василий Хоркин был строителем. Он вначале жил под Саранском, затем в поисках работы приехал в Белгород и привез с собой семью. Более 30 лет проработал на одном предприятии оператором технологической установки. В тексте отмечается, что он добросовестным работником, очень порядочным, добрым и уважаемым человеком.

Младшая дочь Василия Васильевича Юлия Хоркина сейчас возглавляет спортивную школу №3 Белгородской области имени заслуженного тренера России Б.В. Пилкина.

"В эти трудные минуты мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими В.В.Хоркина, разделяя боль и горечь постигшей тяжелой утраты", — говорится в сообщении.