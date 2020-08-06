Глава Венесуэльской футбольной федерации (FVF) Хесус Берардинелли скончался в среду в возрасте 61 года, сообщается на официальном сайте организации.

Причина смерти не утоняется. Как отмечает АП, Берардинелли 22 июля положили в госпиталь в Каракасе, у него были проблемы с дыханием, и его поместили на аппарат искусственной вентиляции легких.

«Футбольная семья оплакивает невосполнимую и неожиданную потерю, выражаем искреннее соболезнования», – говорится в сообщении.

Берардинелли, возглавивший FVF в апреле, стал уже вторым высокопоставленным футбольным чиновником, который умер в Южной Америке во время эпидемии коронавируса. 19 июля от коронавируса умер глава Боливийской футбольной федерации (FBF) Сесар Салинас.