В Санкт-Петербурге умер детский писатель, автор книги «Чучело-Мяучело» Михаил Яснов. Ему было 74 года. Об этом сообщила его жена Ася Петрова на странице в социальной сети Facebook.

— Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить, — написала она.

СПРАВКА «ВМ»

Переводчик, редактор, поэт и детский писатель Михаил Гурвич, настоящая фамилия которого Яснов, родился 8 января 1946 года в Ленинграде. Он учился на филологическом факультете ЛГУ имени Жданова. Потом работал в издательстве, где прошел путь от грузчика до старшего редактора.

Первая книга Яснова «Лекарство от зевоты» была издана в 1979 году. В 1982 году на советские экраны вышел ставший знаменитым мультфильм о маленьком черном котенке. Песни главного персонажа написал Яснов.