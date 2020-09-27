Известный российский актер скончался возле родного театра. Герой фильмов «Антикиллер» и «Московская сага» Никита Логинов умер в Москве. Ему было 56 лет жизни, сообщает РЕН ТВ.

Артисту стало плохо, когда он выходил из театра «Около дома Станиславского». Логинов являлся руководителем художественно-постановочной части театра.

Официальная причина смерти Логинова пока неясна. По данным 5-tv.ru актер умер от сердечного приступа.

Логинов родился в 1964 году. Окончил режиссерский факультет Московского института культуры. Артист снимался в картинах «Последний мент», «Пятая стража», «Москва. Три вокзала», Антикиллер» и «Московская сага»