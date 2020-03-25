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Актриса Инна Макарова скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщает «Экспресс газета».

В начале марта, как сообщал «Рамблер», стало известно о том, что Инна Макарова была доставлена в одну из больниц в Москве в тяжелом состоянии. Причина госпитализации не уточнялась.

В ночь на 25 марта, как стало известно «Экспресс газете», актриса скончалась в результате болезни, от которой лечилась в одной из клиник в столице в течение последних недель.

«Уходит ее память, совсем уходит. Начинает видеть всех людей, которые уже ушли. Папу моего, бабушку», — процитировало издание слова дочери Макаровой Натальи Бондарчук, которые та произнесла в январе.

Инна Макарова — выпускница Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), Народная артистка СССР, вторая жена режиссера Сергея Бондарчука. Она играла в Театре-студии киноактера и таких фильмах и сериалах, как «Девчата», «Невеста с Севера», «Женщины», «Дорогой мой человек», «Высота», «Мертвые души», «Пушкин: Последняя дуэль», «Заколдованный участок» и «Неисправимый лгун».

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