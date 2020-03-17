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Вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина скончалась на 85-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», — сказал агентству собеседник.

Валентина Гагарина родилась в Оренбурге в 1935 году. Окончила Оренбургское медицинское училище, всю жизнь проработала медсестрой и лаборантом-биохимиком.

27 октября 1957 года в Оренбурге вышла замуж за летчика Юрия Гагарина, ставшего впоследствии первым космонавтом в истории. После смерти мужа в 1968 году больше не выходила замуж и перестала давать интервью.

В 1981 году написала книгу о Гагарине — «108 минут и вся жизнь», в 1984 году вышла ее книга «Каждый год 12 апреля».

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