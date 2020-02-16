Пострадавшая при коротком замыкании на заводе «Русский хром» в Первоуральске (Свердловская область) скончалась в больнице. Таким образом, число жертв ЧП возросло до трех, рассказал пресс-секретарь завода Всеволод Орешкин.

Женщина, получившая обширные ожоги, проходила лечение в екатеринбургской больнице № 40, передает «РИА Новости».

Семьям всех погибших будет оказана помощь, отметил Орешкин.

Инцидент произошел 13 февраля. При переключении электроснабжения с основной схемы на резервную случилось короткое замыкание. Ожоги получили трое рабочих. Двое из них скончались в больницах на следующий день.