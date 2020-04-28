СПОРТ

Скончалась призер Олимпийских игр по гандболу, чемпионка мира Марина Базанова

10:14 28/04/2020

В возрасте 57 лет умерла двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

«28 апреля ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР Марина Викторовна Базанова. Замечательной гандболистке было всего 57 лет», – отмечается в сообщении.

Марина Базанова в составе сборной СССР/СНГ стала трехкратным чемпионом мира и завоевала бронзовые медали на двух Олимпиадах – в Сеуле в 1988 году и в Барселоне в 1992 году. После окончания спортивной карьеры она работала реабилитологом в Бремене (Германия).

В середине апреля умерла чемпионка России по плаванию Ксения Веращагина. Ей было 32 года.



