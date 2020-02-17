Поэтесса Елена Кацюба умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила «Литературная газета».

Умер писатель и поэт Евгений Витковский

По данным издания, смерть наступила вечером 15 февраля.

Что стало причиной ухода из жизни Елены Кацюбы, которая была членом Союза писателей Москвы и одной из основательниц группы ДООС, не называется.

«Рамблер» писал, что ранее скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова, известная по ролям в фильмах «Фантазии Фарятьева» и «Юрьев день».

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