Поэтесса Елена Кацюба умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила «Литературная газета».
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По данным издания, смерть наступила вечером 15 февраля.
Что стало причиной ухода из жизни Елены Кацюбы, которая была членом Союза писателей Москвы и одной из основательниц группы ДООС, не называется.
«Рамблер» писал, что ранее скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова, известная по ролям в фильмах «Фантазии Фарятьева» и «Юрьев день».
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