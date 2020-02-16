В возрасте 96 лет умерла актриса Линн Коэн, известная своей ролью в сериале «Секс в большом городе» и фильме «Голодные игры». Об этом телеканалу CNN сообщил ее менеджер.

imdb.com

Причина смерти актрисы и даты похорон пока неизвестны.

Коэнн сыграла домработницу и няню, которая работала у персонажа Миранды Хоббс (Синтия Никсон) в 13 эпизодах «Секса в большом городе» в 2000, 2004, 2008, 2010 году.

Также актриса появилась во второй части трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры: И вспыхнет пламя» в 2013 году.

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