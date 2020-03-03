Советская и российская актриса Лариса Малеванная в эфире программы «Судьба человека» рассказала, что в 2012 году медики диагностировали у нее рак легкого третьей степени. Артистка отметила, что с таким заболеванием «долго не живут», но она справляется уже восьмой год.

Малеванная подчеркнула, что в 2012 году во время съемок в картине «Оттепель» у нее заболело сердце. Актриса отправилась на обследование, которое показало, что с сердцем все в порядке.

«Оказались, что не все в порядке с легкими. У меня был рак третьей степени», — отметила артистка.

Звезда советского и российского кино подошла к ситуации философски: «сколько отпущено — столько проживу». Она долго не решалась лечь на операционный стол, однако в результате последовала рекомендациям медиков.

«С этим диагнозом на такой стадии долго не живут. А я живу уже восьмой год», — резюмировала Малеванная.

Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса Александра Яковлева открыто заявила, что борется с тяжелейшим онкологическим заболеванием. О недуге актриса узнала о недуге в 2016 году во время продвижения фильма «Экипаж», в котором сыграла одну из ролей. У Яковлевой был диагностирован рак груди четвёртой степени. При этом звезда советского кинематографа подчеркнула, что медики «давали» ей не больше полугода жизни, но уже прошло больше трёх лет.

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