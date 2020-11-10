Телеведущий Владимир Соловьёв поинтересовался у украинских политиков, сколькими жизнями они готовы пожертвовать ради возвращения Донбасса, сообщает «Царьград». Журналист уверен, что Киев готовит масштабное наступление на непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики.

Заявление Соловьева прозвучало в эфире федерального телеканала «Россия-1». Он отметил, что украинские власти с большой долей вероятности готовит нападение на Донбасс. Явными признаками тому, по его мнению, служат увиливания Киева от мирного разрешения конфликта.

«Сколько жизней вам не жалко?» — поинтересовался через телеэкран у украинских политиков Соловьев.

Журналист подчеркнул, что жители ДНР и ЛНР прекрасно видят реальное отношение к ним украинских властей. Понимают происходящие процессы и в Москве. Перед Кремлем, по его словам, в настоящее время встает вопрос, готова ли Россия взять ответственность за судьбу своих сограждан, которые после распада СССР оказались за границей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», военнослужащий украинской армии Алексей Грживач заявил, что военное командование Украины готовится к наступлению в Донбассе. В доказательство своим словам он привел ряд признаков. В первую очередь, подчеркнул Грживач, о грядущих маневрах говорят кадровые изменения в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Например, на место командующего силами спецопераций назначили выходца из Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Галагана. Сержант отметил, что «безопасники» всегда отличались особой беспринципностью, поскольку они не ценят ни жизни, ни здоровье людей. Предшественник Галагана, по словам Грживача, всегда выступал против активных действий на Донбассе, не желая посылать на убой своих солдат. Не исключено, что именно поэтому его и сняли, предположил сержант.