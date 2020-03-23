Впрочем, эксперты «Российской газеты», проводившие исследование, решили взять за «ориентир» другой параметр — величину прожиточного минимума, которая была актуальна на период с 1965 по 1975 года и в 2020-ом. Эти показатели составляют 40 и 11 185 рублей соответственно. Таким образом, один советский рубль равен 279,6 «актуальных» рубля. Такая отправная точка и использовалась экспертами для определения «сегодняшней» стоимости бестселлеров автопрома СССР.

В 1975 году «Жигули» ВАЗ-2101 оценивались в 5 620 рублей, что эквивалентно 1 470 696 рублей по «сегодняшнему курсу». Ныне за такую сумму можно приобрести Skoda Octavia или кроссовер Renault Arkana, причем в одной из топовых версий.

В 1972 году прекратили выпуск ЗАЗ-966 — одной из самых доступных моделей, которую назвали «ушастый Запорожец». На тот момент ее стоимость составляла 3 000 рублей, что в настоящее время эквивалентно 838 800 рублей. Сейчас столько же просят за Renault Sandero в топовой комплектации, Renault Sandero Stepway или Kia Picanto в «средней» версии.

В 1975 году «Москвич-412» оценивался в 4 936 рублей, что сейчас эквивалентно 1 380 105 рублей. За аналогичную сумму на современном авторынке доступны: Hyundai Elantra, Kia Cerato в топовой комплектации, Nissan Qashqai с передним приводом, механической коробкой передач и мотором на 2,0 литра и 144 л.с.

В 1970-ом с конвейера сошла последняя «Волга» ГАЗ-21, и тогда она стоила порядка 8 500 рублей, то есть около 2 376 600 рублей по «сегодняшнему курсу». Ныне за эти деньги можно купить Toyota Camry «в максималке» или седан Skoda Superb в начальном или среднем варианте исполнения.

В 1975 году УАЗ-469 оценивался в 7 000 рублей, что ныне составляет около 1 957 200 рублей. За такую сумму сегодня можно приобрести Toyota RAV4 с полным приводом, мотором на 2,0 литра и 149 л.с. и вариатором.