Нарушений по 60% статьям нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП) можно будет оплатить со скидкой в 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России.

В ведомстве рассказали, что проект нового КоАП предусматривает 1666 составов правонарушений. При этом предлагается ввести 50-процентные скидки на все статьи, кроме грубых правонарушений и нарушений в области дорожного движения.

«Таким образом, особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1000 проектируемых составов», цитирует 4 февраля сообщение ТАСС.

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.

3 февраля в Госдуме предложили внести поправки в КоАП, согласно которым штрафы за шум по ночам увеличат до 50 тыс. рублей.