Практику продажи табака и табачных изделий по ценам со скидками на территории Российской Федерации хотят упразднить. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Авторы документа предложили запретить применение скидок с цены табачных изделий. Согласно законодательной инициативе, такую продукцию нельзя будет продавать по цене ниже максимальных розничных цен. Помимо этого, предлагается также убрать из закона норму о минимальной розничной цене табачной продукции, которую устанавливает производитель.

Инициаторы законопроект — депутаты Госдумы от ЛДПР и «Единой России» во главе с первым зампредседателя Комитета по бюджету и налогам Сергеем Катасоновым — обратили внимание на тот факт, что сегодняшнее законодательство, с одной стороны, запрещает применение любых скидок для табачной продукции, но при этом допускает установление на нее минимальных розничных цен. Которые, в свою очередь, могут находиться на уровне 75% от минимальной розничной цены (МРЦ). Что фактически и является скидкой в 25% от МРЦ, которая неизбежно стимулирует продажу табачных изделий.

А согласно исследованию «Infoline-Аналитики», проведенному в 2017 году, в ряде российских регионов, сигареты по ценам ниже МРЦ можно обнаружить в более чем 95% сетевых магазинов и в более чем 55% объектов традиционной торговли. Отметим, что профильный комитет Госдумы рассмотрел инициативу и по итогам обсуждений рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

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