В деревне Кавезино Пушкинского района Московской области был обнаружен человеческий скелет. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По словам посетительницы, скелет лежал посреди некрополя. Причины смерти человека не установлены, проводится проверка по факту заявления.

27 марта на закрытом Филатовском кладбище в Московской области было обнаружено нелегальное захоронение. В могилах находились тела уроженцев Средней Азии. Они были помещены в землю без гробов, в белой ткани.

Правительство Московской области с 9 апреля постановило о временном закрытии 325 кладбищ, расположенных в Балашихе, Воскресенске, Домодедове, Истре, Кашире, Коломенском округе, Люберцах, Можайском округе, Одинцовском округе и других муниципалитетах на период самоизоляции для борьбы с коронавирусной инфекцией. В этот же день аналогичные меры по ограничению посещений были приняты в Москве. При этом для участия в похоронных церемониях ограничений не установлено.

Ранее сообщалось, что жители Москвы во время карантина смогут посещать кладбища и контролировать уборку мест захоронений в режиме онлайн. Для граждан обеспечена возможность дистанционной разовой уборки и возложения цветов.