Схиигумен Сергий (Романов), духовник женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов» в Среднеуральске Свердловской области окончательно отбился от рук церковного начальства. Опальный священнослужитель, который прославился своими «антисанитарными» призывами во время пандемии, отстранил от управления главное монастырское духовное лицо, игуменью Варвару, и объявил в обители осадное положение. На охрану монастыря встали казаки, откликнувшиеся на призыв схиигумена.

«По периметру (монастыря. — «») выставили казачьи патрули, — сообщает екатеринбургское сетевое издание «66.ru». — На территорию пускают лишь паломников. Журналистам издания настоятельно рекомендовали покинуть территорию. После того как съемочная группа не подчинилась, корреспондентов окружили крепкие мужчины, которые вынудили их уехать».

По данным информационного агентства URA.Ru, среди казаков замечены члены Союза добровольцев Донбасса, принимавшие участие в боевых действиях на Юго-Востоке Украины.

Накануне, 15 июня, прошло заседание епархиального суда, рассматривавшего «вопрос о поведении схиигумена Сергия (Романова)». Напомним, что в открытый конфликт со священноначалием схиигумен вступил после начала пандемии. Поводом стало закрытие храмов и прочие санитарно-эпидемиологические ограничения. По версии Сергия, патриархия пошла на поводу у «слуг антихриста», к коим с некоторых пор он причисляет политическое руководство страны.

В конце концов неистовый схиигумен «достал» и светскую власть. В отношении Сергия возбуждено дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ — «распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Максимальное наказание здесь — штраф до ста тысяч рублей.

Репрессии же по церковной линии выразились пока в «запрещении в священнослужении без права ношения наперсного креста впредь до решения епархиального суда».

Но первое судебное заседание Сергий сорвал. Явившись на него, он, зачитал «заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений» и «спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу», говорится в постановлении суда. Речь Сергия, уточним, не просто не имела «отношения к сути предъявленных ему обвинений», но сама была обвинительной. Схиигумен не защищался, а атаковал.

«Церковью в настоящее время руководят санитарные врачи и Роспотребнадзор, — заявил, в частности, он. — Считаю эти действия патриарха Кирилла, Священного синода, епископата хулой на Духа Святого и предательством веры, православной церкви… С этими прещениями я не согласен. Они не каноничны. Из дома Матери Божьей я никуда не уйду. Совесть меня не обличает, на сердце спокойно. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, придется брать монастырь штурмом. Уходить вам надо из РПЦ — как гонителям веры».

Следующее заседание епархиального суда назначено на 26 июня. В своем постановлении судьи выразили надежду на то, схиигумен «сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится». Но, судя по тому, как развиваются события, надежда эта тщетна.

Своим взглядом на происходящее мы попросили поделиться богослова и публициста, протодиакона РПЦ Андрей Кураева.

— Отец Андрей, если допустить, что это не просто игры воспаленного разума, то на что все-таки рассчитывает Романов? И насколько велики шансы, что эти планы осуществятся?

— Не могу за него решать, на что он рассчитывает. Не знаю, какие тараканы прописались в его голове.

— Насколько, на ваш взгляд, серьезна ситуация?

— Могу сказать только одно: весело девки пляшут.

— Что, по вашему мнению, может и должна предпринять церковь?

— Есть слабая надежда на то, что этот персонаж все-таки не считает, что он живет в каком-то сферическом вакууме. Раз он себя считает членом православной церкви, то, наверное, должны быть какие-то люди, с которыми он находился в общении, чье мнение он до какой-то поры считал для себя авторитетным. Может быть, найти таких людей, привести к нему на встречу?

— То есть действовать по той же схеме, что и с террористами, взявшими заложников?

— Совершенно верно. В данном случае это так. Целый монастырь у него в заложниках. У его тараканов. Силовые методы, естественно, крайне нежелательны. Хотя они позволительны, разрешаемы церковными канонами. Каноны предписывают в таких случаях обращаться к императору, чтобы он прислал свои войска для освобождения занятой церковной собственности. Каноны Карфагенского собора V века. Но не хотелось бы, конечно, чтобы это было в XXI веке.

— Силовой исход, наверное, лишь добавил бы очков и аргументов Романову, обличающему «сатанинскую власть».

— Ну, раз Романов мнит себя очень православным человеком, он должен понимать, что каноны, которые он вроде бы на словах уважает, против него. Это же традиция. Это я модернист, а они традиционалисты. Поэтому обязаны уважать право епископа призвать на помощь полицию и армию.