В соцсетях разгорелись страсти из-за отношений России и Армении. Поводом стал пост редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

Ранее Симоньян разместила в своем канале обращение к властям Армении, упрекнув их в непризнании Крыма, смещении политика-союзника России Роберта Кочаряна, и засилье в стране антироссийских НКО.

«Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении. Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, — особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов — русских армян — и ‘настоящих’ — тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении», — заявила Симоньян, добавив, что когда на границе война, «вы вспомнили, что Россия снова должна вас спасать».

В ответ Симоньян получила множество откликов. В частности, стюардесса, ведущая телеграм-канал «Одинокая Коко» написала, что не понимает, почему армянский народ исчезает и кто его разделил.

«…Мой взгляд цепляется за слова «Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов…» и далее по тексту. Стало интересно, почему армянский народ характеризуется исчезающим и — главное — кто его доводит до состояния исчезновения… Процесс, очевидно, не сиюминутный — это годы. Кто же этот враг?», — задалась вопросом автор канала.

Ранее «Рамблер» сообщал, что на Украине начали вербовать добровольцев на войну с Арменией.