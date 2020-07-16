Деньги, как известно, любят тишину. И очень не любят Комитет госконтроля Белоруссии, который вот уже второй месяц шерстит Белгазпромбанк в рамках «дела о махинациях» в оном. Последняя сводка с этого фронта — обнаружение и арест счета, принадлежащего жене замминистра финансов РФ Андрея Круглова, на котором покоились три миллиона евро. Новость примечательная во многих отношениях.

Скажем сразу, что веры белорусским правоохранителям никакой. Главный фигурант дела, экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, является одновременно наиболее сильным и перспективным соперником действующего главы республики на предстоящих 9 августа президентских выборах. Точнее, являлся: 14 июля ЦИК Белоруссии отказала Бабарико в регистрации.

Интерес «компетентных органов» к нему и к Белгазпромбанку проявился сразу же после того, как банкир объявил о своем выдвижении в президенты. Причем потрошение газпромовской «дочки» сопровождалось истеричными обвинениями в адрес Москвы во вмешательстве в белорусские выборы. Знаем, мы, мол, что за «кукловоды» стоят за Бабарико — «большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше».

Но нет, как говорится, худа без добра. Благодаря этому скандалу и этой истерике перед нами приоткрылся еще один маленький кусочек величественного полотна под названием «Жизнь российских сановников».

Никаких достоверных сведений об источниках благосостояния супруги замминистра финансов обнаружить не удалось. Ну да, муж да жена, как известно, одна сатана. Тем более что эта семья оказалась весьма дружной: два валютных счета в Белгазпромбанке, на которых в общей сложности находилось 8,5 миллиона евро, принадлежали до весны прошлого года самому Андрею Круглову.

Сотрудничество с банком Круглов прекратил сразу после того, как перешел на госслужбу — чиновникам запрещено иметь счета за рубежом. А до апреля 2019-го он занимал пост заместителя председателя правления ПАО «Газпром». Этот факт биографии многое объясняет и в происхождении капиталов, и в способе их размещения.

Никакого криминала, упаси бог, в этом нет, что бы ни говорили на сей счет белорусские госконтролеры: мол, для Круглова и его жены были созданы некие особые условия. До тех пор, пока не доказано обратное, все законно. Но здесь как в том бородатом анекдоте: ложечки на месте, но осадочек остался.

Понятно же, что речь идет не о чрезвычайной, а о вполне банальной ситуации. Ну, за исключением разве что страны, выбранной в качестве «сейфа». Вот это как раз частный случай, вызванный какими-то сугубо тактическими соображениями. Очевидно ведь, что даже эта чета — не говоря уже о других великосветских парах — основное свое «нажитое непосильным трудом» держит в иных, более надежных местах. Что это лишь всплывшая благодаря достаточно нелепому стечению обстоятельств вершинка айсберга.

И не говорите, что работа в «коммерческой компании» снимает все вопросы к появлению этой и прочих «златых гор». По сути, «Газпром» — госструктура. А не так давно по историческим меркам была таковой и де-юре. До августа 1990-го — скоро юбилей — эта организация называлась Министерством газовой промышленности СССР. И жила куда более скромно. Для справки: зарплата союзного министра составляла в те годы 800–1000 рублей (средняя зарплата по стране — около 200 рублей).

И что, думаете, хуже работали? Совсем наоборот. В год рождения «Газпрома» в Советском Союзе было добыто 815 миллиардов кубометров газа (в РСФСР — 641 миллиард). Для сравнения: прошлогодний результат «Газпрома» — 500 миллиардов «кубов». По итогам первого квартала этого года «Газпром» получил убыток в 116,25 миллиарда рублей. При этом размер вознаграждения членам правления компании увеличился по сравнению с первым кварталом 2019-го в 1,7 раза. Сколько получил каждый в отдельности — секретная информация.

Дело, конечно, не только в «Газпроме» или Минфине. Смутные сомнения в справедливости нынешнего госустройства терзают и при взгляде на другие госкомпании и госведомства. Ах, как здорово было бы, право, если б вслед за Белоруссией обвинение во вмешательстве в выборы нам предъявила бы еще и Швейцария с ее банками! Как много интересного мы бы тогда узнали, насколько понятнее нам стали бы заботы и чаяния тех, кто взялся воплощать наши мечты!