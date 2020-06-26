После перерыва в зале Мещанского суда, где зачитывается приговор фигурантам дела «Седьмой студии», произошел скандал. Одно из освободившихся мест занял молодой человек в майке с надписью «обнал-украл». Это сильно возмутило адвоката Ксению Карпинскую. Она потребовала у приставов вывести мужчину из зала суда.

— Это провокатор, про обнал какой-то пишет, — ругалась адвокат. — Тут родственникам места не дали, только участникам процесса и журналистам, а он не журналист.

Пристав подошел, чтобы выяснить ситуацию, молодой человек пояснил, что сел на освободившееся место, а заседание является открытым.

Пристав отошел. Адвокаты и некоторые из подсудимых еще немного повозмущались. В итоге мужчину оставили в зале. Вот-вот продолжится оглашение приговора.

Как отметила судья, каких либо существенных нарушений во время прроведения следственных действий допущено не было, фактов давления не установлено. Оснований сомневаться в выводах экспертов нет.