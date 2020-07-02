Одной из проблем приемных семей становятся интимные отношения между сводными братьями и сестрами. В мае стало известно о 11-летней школьнице из Воронежской области, забеременевшей от 14-летнего «неродного» брата, и вот снова схожий случай: в селе под Новороссийском в положении оказалась 13-летняя девочка, а отцом ребенка признан ее 16-летний сводный брат. «» поговорил на эту щекотливую тему с экспертом в области социального сиротства Александром Гезаловым.

Майский инцидент произошел в селе Ячейка Воронежской области, в семье с восемью приёмными детьми. Мать объяснила беременность дочери нехваткой спальных мест: сестра и брат спали в одной постели. Уголовное дело было возбуждено в отношении специалиста отдела опеки, которая вовремя не сигнализировала об этих обстоятельствах.

Очередной «роман» между сводными 16-летним братом и 13-летней сестрой из села Гайдук под Новороссийском произошел в семье, где воспитывается пятеро приемных детей. Начальник управления по делам несовершеннолетних Новороссийска Евгений Титков сказал: «Известно, что семья, в которой воспитывается девочка, является благополучной».

На самом деле, таких случаев много и со временем будет еще больше, уверен директор Наставнического центра Александр Гезалов, который всю жизнь занимается помощью детям-сиротам, как воспитанникам, так и выпускникам детских социальных учреждений и ПНИ.

– У детей, которые воспитываются в детдомах, возникает госпитализм. Это ограничения, в рамках которых происходит сбой в психофизическом и сексуальном развитии ребенка. Госпитализм присутствует у всех детей или людей, не получавших любви и ласки в детстве, у которых нет уверенности, что близкие их любят. Очень часто девочки-выпускницы не могут потом создать семью, сразу рожают по выходу из детского дома. Когда дети взаимодействуют друг с другом в детском доме, у них смещаются полоролевые функции, об этом говорил еще наш известный сексолог Агарков. Дети идентифицируют себя не как девочки и мальчики, а как нечто среднее. И сексуальные контакты, которые возникают между ними в детдомах, они воспринимают как некое средство выживания в рамках системы. Когда дети попадают из детского дома в приемную семью, они приходят с такой моделью и ее реализовывают, потому что госпитализм продолжает действовать. Приемным родителям достаточно сложно скорректировать уже возникшую историю. То, что в приемных семьях брат и сестра часто вступают в половые контакты, а потом у них рождаются дети, связано с системным воспитанием в детских домах, и с этой точки в системе ничего не исправить, так было и так будет.

– Что же делать в этой ситуации родителям?

– Родители приемных детей не должны считать, что «это пройдет». Не пройдет, а только ухудшится и разовьется. Переговоры, просто беседы с детьми здесь не помогут, должна быть комплексная работа со специалистами: с сексопатологом, клиническим психологом, которые могут скорректировать ранние полоролевые изменения ребенка. Клиническое обследование ребенка может показать уровень агрессий, каких-то зашкаливающих моментов с гормональными перестроениями и т.д. Этого не увидишь в видеоанкете. Нужно быть готовыми к тому, что у ребенка проявится распущенность, развязность на той территории, где он почувствует себя, с одной стороны, в безопасности, а с другой стороны, без влияния со стороны значимого взрослого.

Если родитель будет действовать в одиночку, он потом не сможет доказать, что им велась какая-то работа. А специалисты берут на себя ответственность за то, что происходит с ребенком. Это отражается в каких-то документах, которые потом можно будет предъявить и сказать: «Мы старались что-то сделать, но у нас не получилось». Вот тут у нас были онлайн-встречи, вот тут мы кино посмотрели и т.д. А вот ограничения для приемных детей как раз нельзя вводить, это очень опасно. Плод запретный – надо есть!

– Почему вы считаете, что это будет происходить чаще?

– Сейчас у подростков происходит конкретный сбой ценностей. Социальный статус приобретается не за счет образования, получения навыков, компетенций, успехов в спорте, а за счет достижения своей «сексуальных значимости»: подростки шлют друг другу свои откровенные фото и т.д. Растет новое поколение, которое бросает обществу вызов такой моделью поведения. Эта модель, безусловно, связана с социальными сетями, где все открыто, где ничего не запрещено.