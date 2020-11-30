Житель Уфы пожаловался на «угрозы» родителей не пускать его дочь-первоклассницу на уроки из-за конфликта в чате, пишет «Комсомольская правда».

По словам мужчины, его удивили постоянные попытки родительского комитета собрать деньги «под тем или иным предлогом».

«Женщина (председатель родительского комитета — Прим.ред.) с радостью сообщила, что нам необходимо купить проектор, и все скидываемся по тысяче рублей. Я всего лишь спросил, сколько стоит этот проектор, что за фирма, какая гарантия, будет ли он закреплен в классе или перейдет в общешкольное пользование. На это председатель родкома в грубой форме заявила, что «в чате слишком много лишних людей», — рассказал мужчина изданию.

Уфимец утверждает, что вскоре его начали напрямую оскорблять. Он, в свою очередь, отказался сдавать деньги из принципа. Как следует из скриншота переписки, предоставленного мужчиной, другие участники беседы предложили не пускать его ребенка на уроки, в которых будет задействован купленный проектор, а кто-то и вовсе предложил ему перестать водить дочь в школу.

«Мне пишут, что, если я не сдам деньги, ребенок не сможет пользоваться классным имуществом. Называют «нервным» и «жлобом». И никто даже не пытается понять, что мне не жалко денег на нужды класса и школы, ведь я и сам раньше занимался благотворительностью. Я не против сдавать деньги — но такие методы как шантаж и оскорбления неприемлемы», — заключил он.

Мужчина также заявил, что до инцидента родителям уже выставляли счет на различные нужды класса, однако комитет самостоятельно принял решение собрать еще больше денег. Житель Уфы признался, что надеется на мирное решение конфликта руководством школы и не хочет, чтобы ситуация отразилась на его дочери.