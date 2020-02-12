Глава Минздрава Пермского края Оксана Мелехова заявила, что дневной стационар детской поликлиники Перми перестал принимать детей с инвалидностью не из-за китайских студентов, а ради «заботы о здоровье маленьких пациентов». Об этом она написала в своем Instagram.

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Как сообщал «Рамблер», 7 февраля в соцсетях распространилась информация, что стационар закрыли из-за поступления в него китайских студентов с подозрением на коронавирус. Всех, кто там уже находился, отправили по домам.

Жительница Перми Вероника Макарова рассказала изданию 59.ru, что из-за этого без процедур остались около 60 детей. По словам Макаровой, когда она выходила из больницы, увидела, как из машины выгружают койки для взрослых и заносят их в здание.

Комментируя эти новости, Мелехова заявила, что в условиях дневного стационара оказывали только плановую лечебно-оздоровительную помощь детям от двух месяцев до 17 лет. При неотложных показаниях детей будут отправлять в два других реабилитационных центра Перми.

«В условиях эпидемии гриппа и ОРВИ разобщение детских коллективов — один из действенных способов защиты от распространения инфекций. В дальнейшем прием детей на плановую реабилитацию будет восстановлен», — заверила министр.

В пермских вузах, где учатся китайские студенты, 59.ru заявили, что все они сейчас находятся в общежитиях.

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