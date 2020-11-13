Министр культуры Московской области прокомментировала скандал со статьей издания The Village о музее «Зоя».

Ранее, как сообщал «Рамблер», в издании вышла статья с заголовком: «Зоя»: Самый красивый музей Московской области. Место казни Космодемьянской и идеальный фон для фэшн-съемки». В материале, в частности, назвали музей местом, «где хочется гулять, пить кофе и кататься на роликах». Статью раскритиковали в интернете и назвали ее «пляской на костях».

Глава подмосковного Минкульта Елена Харламова заявила изданию «Подъем», что здание музея расположено в 200 метрах от места казни партизанки, поэтому фотосессии у музея, даже если они есть, нельзя назвать пляской на костях.

При этом Харламова усомнилась в том, что здание музея используется для фэшн-съемок.

«Там никто вообще не подходит, никаких фотографий, кроме как мемориала, оттуда не появляется», — отметила министр.

Харламова назвала автора статьи «нерадивым» и предположила, что он молод и не может полноценно «это все сформулировать».

«Мы ведь совершенно не для этого музей строили. Мы не ставили себе задачу привлечь туда фэшн или другие аудитории. Но то, что здание стало привлекательным, что туда приезжают фотографироваться, это тоже хорошо», — заключила Елена Харламова.