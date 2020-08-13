Уже много раз говорили о возрождении отношений Насти Стецевят и Виталия Еворовского, который пока что находится в Китае. В эфире шоу «Бородина против Бузовой» от 11 августа 2020 года Екатерине Скалон удалось разоблачить намечающуюся пару, рассказав всем, что это будет фиктивный союз. Такими провокациями Катя добилась от Насти матерных слов, истерики и попытки девушки сбежать с эфира.



Катя Скалон не просто так обвинила пару во лжи, у неё есть основания подозревать их в неискренности. Она почти полгода жила с Владом Ивановым в Краснодаре, откуда родом и сам Виталик Еворовский, и хотел он возвращаться именно в тот город к той особе, о которой Скалон рассказывала.



У всех вызвала подозрение странная реакция Насти Стецевят на все претензии. Блондинке нечего было ответить, поэтому за неё вступился Фёдор Стрелков и Илья Яббаров, которые попытались наброситься с обвинениями в адрес Екатерины Скалон. Но опровергнуть слова Кати и доказать, что девушка врёт, никто из них не смог.