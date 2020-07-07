В конце марта Катя Скалон бросила телестройку ради отношений с Владом Ивановым, к которому она сбежала с поляны. Первое время пара демонстрировала удивительную идиллию, которой между ними не было даже на проекте, особенно учитывая тот факт, что Влад не отличается сентиментальностью. Также ребята вели разговоры о следующем этапе отношений – женитьбе.



Увы, спустя полтора месяца Иванов в своем Инстаграм-аккаунте объявил о том, что он расстался с Катей. Девушка же призналась, что отношения с ее возлюбленным закончились, так как они не сошлись характерами.



По словам Кати, никаких серьезных ссор между ней и Владом не было – парень просто не захотел меняться ради их романа. В ближайшее время Скалон не намерена бросаться на поиски нового возлюбленного, предпочитая побыть в одиночестве. Иванов же сейчас уехал на отдых в Геленджик, где прекрасно проводит время со своими друзьями.