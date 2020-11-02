Похоже, Екатерина Скалон нашла себе подходящего собеседника и единомышленника. Девушка всё больше стала общаться с Алексеем Безусом, они устраивают посиделки, общаются, ужинают с красной икрой и улитками, разговаривают о жизни, хобби, не припоминая виноградные соки. Просто дружба это или она может перерасти в отношения, покажет лишь время.



В ближайшем будущем зрители увидят эфиры, в которых можно будет наблюдать за тем, как скучает Катя по улетевшему в отпуск Бабичу. Сначала девушке подарили швейную машинку, с помощью которой она собралась смастерить себе симпатичную юбку, а потом увидела в Алексее Безусе своего друга, который тоже страдает от разрушенных отношений.



Многие уверены, что из Кати и Леши получится прекрасная пара на проекте. Правда, из-за их обоюдного пристрастия к алкоголю может получится опасная смесь. Стало известно, что Павел Бабич признался в готовности вернуть отношения со Скалон. Возможно, молодой человек боится, что Катя сможет строить отношения с Безусом, после чего вернуть её будет гораздо сложнее.