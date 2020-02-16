В президентстве Владимира Зеленского наблюдается «украинский феномен», заявила телеведущая Ольга Скабеева в телеграм-канале.

Журналистка показала в своей публикации видео, на котором Зеленский в бытность комиком пародировал президента Украины, который обещает присоединить к своей стране Крым.

«Я обещаю: в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь», — пошутил юморист.

По мнению Скабеевой, в том выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем.

«Украинский феномен: первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем. Ну, умел», — написала она.

Владимир Зеленский получил пост главы государства по результатам второго тура выборов президента Украины в апреле прошлого года.

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