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Рассказывать «страшилки» про коронавирус необходимо, чтобы убедить россиян соблюдать самоизоляцию и сдержать распространение инфекции, заявила телеведущая Ольга Скабеева.

«Мы пришли к выводу: чем больше мы рассказываем про статистику не положительную, а отрицательную, чем больше мы запугиваем людей, чем больше мы их стращаем, тем качественнее они сидят дома и, как следствие, не заболевают», — сказала она в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1».

В результате при почти двух миллионах проведенных тестов количество заразившихся коронавирусом в понедельник оказалось значительно меньше, чем днем ранее, заключила Скабеева.

В России зарегистрировали более 47 тысяч случаев заражения, почти 3,5 тысячи пациентов излечились. В понедельник количество инфицированных увеличилось на 4268 человек, в воскресенье этот показатель составил 6060 человек.

Власти призывают граждан соблюдать все меры предосторожности, в частности держать дистанцию и носить медицинские маски.

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