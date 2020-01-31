Телеведущая Ольга Скабеева призвала жителей России не поддаваться панике после известий о выявлении случаев заражения коронавирусом в стране. По её словам, пока ситуация находится под контролем специалистов, всё не так страшно.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Коронавирус всё-таки пробрался в нашу страну, не дождавшись февраля. Да, коронавирус. Да, в России. Да, двое заражённых (оба — граждане КНР). Но никакой паники! — говорится в её сообщении.

Скабеева добавила, что заражённые китайцы изолированы в инфекционных больницах. Врачи следят не только за их состоянием, но и за состоянием знакомых пациентов.

По мнению телеведущей, учитывать надо и тот позитивный факт, что врачи смогли вылечить от недуга уже 187 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил: коронавирус поражает людей по этническому принципу. По его словам, носителями и жертвами недуга становятся исключительно представители азиатских народов. В пользу своей версии о биооружии эксперт приводит тот факт, что вспышка эпидемии случилась именно в период празднования в Китае Нового года. Это то время, «когда сотни миллионов китайцев перемещаются по стране и всему миру».

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