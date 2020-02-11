Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала ситуацию с обращением в полицию из-за скандального поста модели Алены Водонаевой в соцсети Instagram.

«Высказывания у Водонаевой бестолковые. Сама она, как мне кажется, бестолковая. Но так решительно реагировать на эту ее бестолковость, наверное, странно», — сказала Скабеева в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам телеведущей, заявления Водонаевой «всего-навсего бред». Она добавила, что модель физически никому не навредила и вряд ли собирается это делать.

«Это не перебор сажать за глупость?» — обратилась Скабеева к гостям передачи.

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Журналистка отметила, что если публичных людей будут привлекать к уголовной ответственности за такие «глупости», то в стране «все окажутся в тюрьме».

«Ну что же мы, каждую дурочку будем уголовно преследовать?» — согласился со Скабеевой ее соведущий Евгений Попов.

Ранее телеведущая и блогер Алена Водонаева написала в Instagram, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

После этого Водонаеву пригласили на беседу в полицию. Как оказалось, заявление в правоохранительные органы написал слесарь из Йошкар-Олы.

Напомним, президент России Владимир Путин выражал недоумение в связи с тем, что государственная поддержка семей с детьми вызывает недовольство и споры. Он также назвал «моральными уродами» тех, кто оскорбляет семьи.

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