Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале поддержала решение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести санкции в республике против госсекретаря США Майка Помпео.

«Согласитесь, это дико смешно! Как-то так и надо реагировать на все антироссийские санкции», — написала она.

Ольга СкабееваТелеведущая

Накануне Кадыров отозвал свое приглашение госсекретарю США Майку Помпео в родное село Беной, где планировалось обсудить, «кто какие права нарушает». Вдобавок глава Чечни заявил, что нужно ввести против Помпео все санкции, какие есть в республике.

Этот шаг стал ответом главы республики на его внесение Госдепартаментом США в черный список лиц, которые, как считает ведомство, причастны к нарушению прав человека. Под ограничительные меры попали дочери и жена главы республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Госдепа в адрес Кадырова являются «надуманными». Она также подчеркнула, что доказательства и обвинения «традиционно отсутствуют».