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Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» заявила, что граждан РФ необходимо постоянно запугивать страшными историями про коронавирус, чтобы они соблюдали режим самоизоляции. Так, по ее мнению, можно сдержать распространение инфекции.

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Журналистка отметила, что пришла к неутешительному выводу, основываясь на личных наблюдениях. Скобелева уточнила, что в качестве «страшилки», например, используется отрицательная статистика по заражениям COVID-19.

«Чем больше мы запугиваем людей, чем больше мы их стращаем, тем качественнее они сидят дома и, как следствие, не заболевают», — уточнила телеведущая.

Свою позицию Скобелева напрямую связала с улучшенными показателями по заболеваемости: в понедельник, по ее словам, количество заболевших оказалось значительно меньше, чем днём ранее.

По данным на 20 апреля, как сообщал «Рамблер», в России количество заражённых коронавирусной инфекцией составляет 47 121 человек. Из них 3446 уже выздоровели, 405 скончались.

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