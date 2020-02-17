Телеведущая Ольга Скабеева пригласила протоиерея Дмитрия Смирнова принять участие в программе «60 минут», чтобы обсудить вопрос отношений между мужчинами и женщинами.

Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует, и ему даже дают два регистрационных номера — спереди и сзади. Когда же мужчина получает квартиру, то так же очень быстро её регистрирует. Почему же брак считается чем-то третьестепенным? — поинтересовался священнослужитель.

Журналистку такое сравнение рассмешило.

Ну, вы сравнили, — ответила она, сдерживая смех.

Как писал NEWS.ru, на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO протоиерей Димитрий Смирнов приравнял гражданских жён к «бесплатным проституткам». Смирнов заметил, что в России при всём этом замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Потому что мужчины, женатые гражданским браком, за жён их не считают, а воспринимают, как временную утеху.

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