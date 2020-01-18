Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала высказывание модели Алены Водонаевой, назвавшей «быдлом» россиян, которые получают от государства поддержку в виде материнского капитала.

«Оказывается, наша вчерашняя гостья Алена Водонаева осталась недовольна эфиром, потому что мы ее «упрекаем в неосведомленностях», а сами ведем себя хуже любых хейтеров, хотя ее просто «беспокоят миллионы россиян». Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует — это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю», — написала Скабеева в своем Telegram-канале.

«Может быть, наши эксперты и в самом деле недотянули до «Дома-2» в своих комментариях про Алену, но обещать, что они будут стараться, я не готова», — отметила телеведущая.

«Политику нашего государства по поддержке материнства определяет, слава Богу, не Алена Водонаева, и тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем. А чем ей не понравились ее же фотографии из журнала «Максим», я не знаю. Можно сфотографироваться еще раз, если проблема в них», — добавила Скабеева.

Водонаева ранее заявляла, что «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнут заводить детей ради выплат, что может стать «роковым для будущих поколений».

Водонаева объяснила свое высказывание о «быдле»

Модель не впервые критикует российские многодетные семьи. Она уже призывала тех, кто «живет в нищете», «не рожать рабов».

В субботу президент России Владимир Путин выразил недоумение тем, что поддержка семей с детьми со стороны государства вызывает недовольство и споры. Он назвал «моральными уродами» противников материнского капитала.

В свою очередь главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала «дебаты» про материнский капитал «высосанными из пальца». По ее словам, то, что некоторые люди могут принять решение рожать детей ради получения выплат, не является проблемой.

Политолог Петр Кирьян в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркивал, что если государство помогает семьям с детьми, то это может раздражать только тех, кто вообще не видит себя в лоне традиционной семьи, то есть ЛГБТ-сообщество.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие семьи смогут рассчитывать на маткапитал с 2020 года.

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