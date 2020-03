View this post on Instagram

Когда наша программа отказалась от зрителей в студии, меня спрашивали, скоро ли ждать «60 минут» без ведущих. Чтобы избежать такого риска, мы страхуемся и с понедельника до особого распоряжения делим программу на женскую и мужскую. Строгая дисциплина и порядок. Два дня «60 минут» веду я, два дня Женя. Особо любопытным сообщаю, что в этот период я и @popovrtr вообще не будем друг с другом видеться, но будем скучать и надеяться на скорое воссоединение. Чтоб не пропасть — пока все поодиночке!