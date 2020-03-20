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Ведущие программы «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений Попов будут вести передачу по отдельности из-за коронавируса. Об этом Скабеева сообщила в Instagram.

По ее словам, с понедельника программа разделится на «мужскую» и «женскую»: два дня вести программу будет Евгений Попов, два дня — Ольга Скабеева.

«Строгая дисциплина и порядок», — пояснила ведущая.

При этом она отметила, что на время карантина они с мужем вообще не будут видеться, однако «будут скучать и надеяться на скорое воссоединение».

View this post on Instagram Когда наша программа отказалась от зрителей в студии, меня спрашивали, скоро ли ждать «60 минут» без ведущих. Чтобы избежать такого риска, мы страхуемся и с понедельника до особого распоряжения делим программу на женскую и мужскую. Строгая дисциплина и порядок. Два дня «60 минут» веду я, два дня Женя. Особо любопытным сообщаю, что в этот период я и @popovrtr вообще не будем друг с другом видеться, но будем скучать и надеяться на скорое воссоединение. Чтоб не пропасть — пока все поодиночке! A post shared by Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva) on Mar 20, 2020 at 8:56am PDT

Ранее «Рамблер» сообщал, что программы российского телевидения из-за коронавируса стали снимать без зрителей в студии. По состоянию на 20 марта, в РФ зафиксировано 253 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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