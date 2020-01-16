Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух исполнителей убийства следователя МВД Евгении Шишкиной. Об этом 16 января ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Абдулазиза Абдулазизова и его соучастника, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьями 105, 222 УК РФ («Убийство организованной группой по найму», «Незаконный оборот оружия»)», — заявила Петренко.

Абдулазизова задержали 7 марта в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве, днем позже суд арестовал его. В тот же день был задержан 17-летний юноша, который, по версии следствия, выступил посредником в преступлении. Ему предъявили обвинения в подстрекательстве к убийству.

По версии следствия, организовать преступление мог Ярослав Сумбаев. Мужчина сбежал из России после обвинения в мошенничестве. Он с группой лиц взламывал сайты, где «покупал» железнодорожные билеты.

Раскрывшая преступления хакерской группы, старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье 10 октября 2018 года. Она расследовала дело банды, которая занималась мошенничеством с железнодорожными билетами. Группировка бронировала дорогие билеты через интернет, не платила за них или вносила минимальную сумму, а затем сдавала их через кассы, получая наличные. По этому делу были привлечены 22 человека. Часть из них осуждена, часть находится под арестом, часть — в бегах.