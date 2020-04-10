Следственный комитет России (СК РФ) завершил расследование в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова по делу о хищениях. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в ведомстве.

«В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении Григория Пирумова, Никиты Колесникова, Олега Григора, Валерия Рогова и Юлии Бегезы», — говорится в сообщении.

Вышеперечисленные лица обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и занимавший на тот момент должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры создали преступное сообщество для хищения денег, которые выделялись на реконструкцию Эрмитажа.

Тогда между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО «Мехстройтранс» был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. Следствие полагает, что в ходе его исполнения было похищено более 900 млн рублей, после чего участники преступного сообщества легализовали 800 млн рублей.

При этом никто из фигурантов дела вину не признал.

Уголовное дело направили в суд.

В ноябре 2019 года Мосгорсуд продлил до 16 февраля срок домашнего ареста Пирумову и его сообщнику Колесникову.

7 августа Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-замминистра культуры.

В 2017 году Пирумов был осужден на полтора года колонии общего режима по делу о хищениях более 100 млн рублей, украденных при реставрации объектов культуры, которое получило название «дело реставраторов». С учетом срока нахождения в СИЗО это наказание было уже отбыто, поэтому Пирумова освободили в зале суда. Генпрокуратура дважды обжаловала приговор. В январе 2019 года Мосгорсуд ужесточил его до трех лет, а также увеличил сумму штрафа с 300 тыс. до 1 млн рублей.