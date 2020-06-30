Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен местный житель, сообщается на сайте СК РФ.

Установлено, что вечером 29 июня украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в поселке Фрунзе Луганской области, в результате чего мирный житель 1998 года рождения получил осколочные ранения.

«По данному факту главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, по ч. 1 ст. 356 УК РФ», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такие преступления не имеют срока давности, «и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы».