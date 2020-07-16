Следственный комитет заявил, что имеет неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2000-х годах.

СК считает, что бизнесмен Зоря был убит по заказу Фургала из-за суда вокруг железобетонного завода. Затем, заявляет следствие, Фургал с помощью помощника организовал убийство своего компаньона Булатова, который подозревал его в убийстве Зори. Позднее Фургал организовал убийство предпринимателя Смольского, который вел аналогичный бизнес по приему металла, говорится в заявлении ведомства. Смольский тем не менее выжил.

Также Фургала обвиняют в убийстве местного жителя Романа Сандалова, вину за преступление взял на себя охранник и личный водитель Фургала, заявили в СК.