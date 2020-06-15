Следственный комитет (СК) России в понедельник, 15 июня, возбудил уголовное дело по факту стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится в заявлении на сайте СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов.

Ранее в этот же день у одного из домов на Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба. В результате двое полицейских были ранены.

Полиции удалось задержать стрелявшего мужчину.