Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково. Об этом во вторник, 16 июня, сообщается на сайте СК РФ.

«Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 14 июня. Один самолет выполнял рейс Санкт-Петербург–Иркутск, второй вылетал в Калининград. По предварительным данным, при рулении один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры подчеркнули, что высадка всех пассажиров была произведена в штатном режиме, пострадавших нет. Кроме того, не был допущен разлив топлива.

Согласно информации источника «Известий», аэропорт продолжил работать в штатном режиме.