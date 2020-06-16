Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 16 июня.

Новожилова проводила проверки в ноябре 2017 года и в декабре 2018 года. По данным следствия, она не проверила аварийный резервуар и не выяснила, что на него нет заключения экспертизы промышленной безопасности.

В 2019 году Ростехнадзор получил заключение экспертизы промышленной безопасности с указанием недостатков, которые требовалось устранить. В этой ситуации чиновница должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но не сделала этого, говорится в сообщении.

Таким образом, бездействие Новожиловой стало причиной того, что нарушения безопасности не были вовремя выявлены.

«Это привело к разрушению целостности топливного хранилища, разливу более 21 тыс. тонн нефтепродуктов и причинению ущерба окружающей среде, устранение которого требует больших финансовых затрат», — заявили в СК.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, из-за чего произошел разлив порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в реки Амбарную и Далдыкан.

Возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство. Арестованы четыре человека: директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник цеха Вячеслав Старостин. Кроме того, фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин.

Ведется работа по ликвидации последствий аварии, в зоне ЧП объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.