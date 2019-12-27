Следственный комитет возбудил второе уголовное дело после ДТП с автобусом в Липецкой области, в результате которого погибли два человека. Об этом 27 декабря сообщается на сайте СК России по Липецкой области.

Второе уголовное дело следователи возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уточняет RT. СК инициировал вопрос о передаче полицией материалов уголовного дела о нарушении ПДД для дальнейшего расследования следователями.

Ранее 27 декабря задержали водителя попавшего в ДТП автобуса и возбудили уголовное дело по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Авария произошла 26 декабря. Рейсовый автобус Москва–Тбилиси опрокинулся на 356-м км трассы М-4 «Дон» под Липецком, в результате чего двое пассажиров погибли, еще 15 получили различные травмы. В салоне автобуса в момент ДТП находились 19 человек, отмечает «Газета.ру». По факту происшествия СК России начал проверку.