Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом на своем сайте сообщает региональное управление СК в пятницу, 17 января.

По версии следствия, в октябре-ноябре 2018 года Минздрав Саратовской области заключил три государственных контракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений Саратовской области. Однако на момент заключения контракта и приемки руководство министерства знало о несоответствии оборудования условиям соглашения.

«Несмотря на это, министр здравоохранения Саратовской области и иные должностные лица данного министерства, используя предоставленные им властные полномочия вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика, дали указания главным врачам принять медицинские изделия. Затем министр здравоохранения организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, причинив ущерб бюджету Саратовской области на сумму свыше 53 млн рублей», — говорится в заявлении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В конце декабря 2019 года сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме Мазиной. Позже она сообщила, что были изъяты правоустанавливающие документы на объекты имущества.

После этого Мазина рассказала, что эти события никоим образом не сказались на работе министерства. В том числе она продолжает занимать свою должность, остальные сотрудники трудятся в штатном режиме.

Отмечалось, что чиновница получила постановление Ленинского районного суда Саратова от 19 декабря о проведении обыска и ей объяснили, что эти мероприятия связаны с расследованием дела о злоупотреблении полномочиями неустановленными сотрудниками минздрава области.