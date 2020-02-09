Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair в аэропорту Усинска (Республика Коми). Об этом сообщили на сайте СК РФ в воскресенье, 9 февраля.

Уголовное дело возбуждено по признакам ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). «На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент следователи работают над установлением обстоятельств, причин и условий инцидента.

На борту, по версии ведомства, были 94 пассажира и шесть членов экипажа. После приземления они все эвакуировались из воздушного судна.

9 февраля Boeing 737-500 компании Utair жестко приземлился в аэропорту Усинска. Воздушное судно при посадке ударилось хвостом о землю. Борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. В настоящий момент одной из причин инцидента называется неисправность шасси. После эвакуации одна женщина обратилась за медицинской помощью.